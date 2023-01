விமானத்தில் பெண் மீது சிறுநீர் கழிப்பு: என் மகன் 3 நாட்களாக தூங்கவில்லை.. வக்காலத்து வாங்கும் தந்தை

Mumbai

மும்பை: விமானத்தில் பயணி மீது சிறுநீர் கழித்த விவகாரம் தொடர்பாக மும்பையைச் சேர்ந்த சங்கர் மிஸ்ரா பெங்களூரில் கைது செய்யப்பட்டார். இதனிடையே, தனது மகன் எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்ற ரீதியில் சங்கர் மிஸ்ராவின் தந்தை பேட்டி அளித்துள்ளார். மேலும், அந்தப் பெண் பணம் கோரியதாகவும் அது அனுப்பப்பட்டதாகவும் தனது பேட்டியில் குற்றச்சாட்டு முன்வைத்து இருக்கிறார்.

நியூயார்க் நாட்டில் இருந்து இந்தியாவுக்கு கடந்த நவம்பர் மாதம் 26-ஆம் தேதி வந்த ஏர் இந்தியா விமானத்தில் 72 வயது பெண் ஒருவர் பயணித்தார். அதே விமானத்தில் 32 வயது இளைஞர் ஒருவரும் பயணித்தார்.

இந்த நிலையில், இரவு நேரத்தில் விமானத்தில் தூங்கிக்கொண்டிருந்தபோது 72 வயது மூதாட்டி மீது திடீரென ஏதோ தண்ணீர் விழுவது போல் இருந்துள்ளது. இதனால் திடுக்கிட்டு கண் விழித்து பார்த்த மூதாட்டி தன் மீது ஒருவர் சிறுநீர் கழித்து கொண்டிருந்ததை அறிந்து அதிர்ச்சியடைந்தார்.

