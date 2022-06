இதுவே முடியலன்னா.. 2024ல் எப்படி? - “நாங்க சொல்லல.. மக்கள் சொல்லுவாங்க” - கொளுத்திப் போட்ட சிவசேனா!

Mumbai

oi-Vignesh Selvaraj

மும்பை : குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் வலுவான வேட்பாளரை நிறுத்த எதிர்க்கட்சிகளால் முடியவில்லை எனில், இவர்களால் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தகுதியான பிரதமரை எப்படி தர முடியும் என்ற கேள்வி மக்கள் மத்தியில் எழும் என சிவசேனாவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான சாம்னா குறிப்பிட்டுள்ளது.

ஜனாதிபதி தேர்தல் வேட்பாளர்களாக விவாதிக்கப்படும் கோபாலகிருஷ்ண காந்தி, ஃபரூக் அப்துல்லா ஆகியோருக்கு வலிமை இல்லை என்று சாம்னா தனது தலையங்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது.

தேதி குறிச்சாச்சி! ஜனாதிபதி தேர்தலில் ‛ஸ்ட்ராங்’ வேட்பாளர்! எதிர்க்கட்சிகள் மீண்டும் ஆலோசனை!

எதிர்க்கட்சிகள் ஜனாதிபதி தேர்தலை தீவிரமாக எடுத்து கொள்ள வேண்டும் என என சிவசேனாவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான சாம்னா குறிப்பிட்டுள்ளது.

English summary

If the Opposition cannot field a strong candidate for the presidential polls, then how can it give a capable prime minister in 2024. This question will come to people's mind, said Shiv sena's Saamana editorial.