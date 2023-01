கொலிஜியம் பரிந்துரைகளை நிறுத்தி வைப்பதா? ஜனநாயகத்திற்கு பேராபத்து -முன்னாள் நீதிபதி நாரிமன்

கொலிஜியம் அமைப்புதான் நீதித்துறையின் சுதந்திரத்தை காப்பதாக கூறியுள்ள முன்னாள் நீதிபதி நாரிமன், அந்த சுதந்திரத்தை இழந்துவிடக் கூடாது என வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Mumbai

oi-Jackson Singh

மும்பை: உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்களுக்கு நீதிபதிகளை நியமிக்கும் கொலிஜியம் அமைப்பின் பரிந்துரைகளை நிறுத்தி வைப்பது இந்திய ஜனநாயகத்திற்கு பேராபத்தை ஏற்படுத்திவிடும் என முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி நாரிமன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மேலும், நீதித்துறை தனது சுதந்திரத்தை இழக்குமேயானால், அன்றைக்கு இந்தியா இருண்ட காலத்திற்கு சென்றுவிடும் எனவும் அவர் வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.

கொலிஜியம் முறை தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கும், உச்ச நீதிமன்றத்திற்கும் மோதல் போக்கு நிலவி வரும் சூழலில், நாரிமனின் இந்தக் கருத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

English summary

Former Supreme Court Justice Nariman has warned that suspending the recommendations of the collegium system for appointing judges to the Supreme Court and High Courts will cause harm to Indian democracy.