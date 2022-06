ராசியில்லாத ராஜா.. உத்தவ் தாக்கரேவை முதல்வர் பதவியில் இருந்து உருட்டி விட்ட கண்டச்சனி,அஷ்டம குரு

Mumbai

மும்பை: சிம்ம ராசிக்காரர் உத்தவ் தாக்கரேவிற்கு இப்போ நேரம் சரியில்லை. அவரது ஜாதகத்தில் தசாபுத்தியும் சாதகமாக இல்லை. கோச்சாரப்படி அஷ்டமத்து குருவும் கண்டச்சனியும் சரியாக காலை வாரி விட்டு விட்டது. அரசியலில் சத்ரியனாக இருப்பதை சாணக்கியனாக இருப்பதே மேல் என்பார்கள். உத்தவ் தாக்கரேவிற்கு சாமர்த்தியம் பத்தவில்லை என்கின்றனர் அரசியல் நோக்கர்கள்.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் முடிந்து ஒரு மாதம் நடந்த பின்னரும் மகாராஷ்டிரா அரசியல் களம் படு பரபரப்பாகவே காணப்பட்டது. கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டு 105 இடங்களை வென்ற பாஜகவும் 56 இடங்களை வென்ற சிவசேனாவும் ஆட்சி அமைக்க முடியாமல் போனது. காரணம் முதல்வர் நாற்காலியில் அமரவேண்டும் என்ற உத்தவ் தாக்கரேயின் ஆசைதான். அவரது ஆசையை ஒதுக்கி தள்ளியது பாஜக.

இதனால் பாஜக சிவசேனா கூட்டணி முறிந்தது. கர்நாடகாவில் நடந்தது போல காங்கிரஸ் கட்சி உள்ளடி வேலையை தொடங்கியது. பாஜகவை வீழ்த்தவும் ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர விடாமல் தடுக்கவும் பரம வைரியான சிவசேனாவிற்கு ஆதரவு தர முடிவு செய்தது. நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் பலமுறை பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. இதற்கிடையே குடியரசுத்தலைவர் ஆட்சியும் மகராஷ்டிராவில் அமல்படுத்தப்பட்டது.

தந்தையை மறவாத தனயன்! பால்தாக்கரேவின் ஆசையை நிறைவேற்றிய உத்தவ் தாக்கரே! முதல்வராக எடுத்த கடைசி முடிவு

The time is not right now for Leo zodiac sign Uddhav Thackeray. Dasa Bhukthi is also not favorable in his horoscope. According to Kochara, Ashtama Guru and Kanda shani is not favour for Uddhav Thackeray.