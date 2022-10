வலைதான்.. உள்ளாடையும் இல்லை.. இப்படி ஒரு டிரஸ்சில் வந்து நின்ற கங்கனா.. நச் அட்வைஸ்!

Mumbai

oi-Vishnupriya R

மும்பை: பெண்கள் தாங்கள் என்ன ஆடை அணிய வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய உரிமை, இதில் மற்றவர்கள் அவரவர் வேலையை பாருங்கள் என பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரனாவத் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியுள்ளார்.

பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரனாவத், விவசாயிகள் போராட்டம் உள்ளிட்ட பொதுமக்களின் நியாயமான போராட்டங்களை கூட கொச்சைப்படுத்தி விமர்சனம் செய்து வந்தார்.

இந்த நிலையில் அவர் பெண்களின் உடை குறித்து ஒரு சர்ச்சைக்குரிய போஸ்ட்டை இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டுள்ளார். மேலே அணியும் உள்ளாடையை அணியாமல் நெட்டட் ஸ்லீவ்லெஸ் உடை அணிந்து கொண்டு பேண்ட் போட்டுள்ளார்.

English summary

Bollywood Actress Kangana Ranaut in her instagram says that What a woman wears is none of your business.