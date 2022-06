ம்ஹூம்.. இது சரிவரல. தொழிலை மாத்தப்போறேன். கடன் கொடுங்க.. விவசாயி சொன்ன விஷயத்தால் ஷாக் ஆன வங்கி!

Mumbai

oi-Vignesh Selvaraj

மும்பை : மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்த விவசாயி ஒருவர், விவசாயம் கைகொடுக்கவில்லை என்பதால் தொழிலை மாற்ற விரும்பி, வங்கியில் கடன் கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ளார்.

அதில் என்ன ஆச்சர்யம் என்கிறீர்களா? இருக்கிறது. அந்த விவசாயி வங்கியில் கடன் கேட்டது ஹெலிகாப்டர் வாங்கி, வாடகைக்கு விட்டு சம்பாதிப்பதற்காகவாம்.

மதியம் 3 மணி முதல் அதிகாலை 1 மணி வரை நடந்த கூட்டம்! 10 மணி நேரம் என்ன ஆலோசித்தார் திருமாவளவன்!

ஹெலிகாப்டர் வாங்கி வாடகைக்கு விடுவதற்காக ரூ. 6 கோடியே 65 லட்சம் வங்கிக் கடன் கேட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

22 year old farmer from Maharashtra’s Hingoli has applied for a bank loan of over Rs 6.65 crore to purchase a helicopter and rent it out.