பாஜகவை விடாத சிவசேனா.. ஒரே குடைச்சல்.. மகாராஷ்டிராவில் பரபரக்கும் தேர்தல் அரசியல்

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பாஜகவுக்கு குடைச்சல் கொடுக்கும் வகையில் ஆளும் சிவசேனா கட்சியின் கூட்டணி செயல்பட்டு வருகிறது. ஜூன் 10ல் நடந்த ராஜ்யசபா தேர்தலை தொடர்ந்து இன்று நடைபெற்று வரும் எம்எல்சி தேர்தலிலும் போட்டி வேட்பாளர்களை நிறுத்தி உள்ளது.

மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா, தேசியவாத காங்கிரஸ், காங்கிரஸ் கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி நடத்தி வருகின்றன. சிவசேனாவின் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வராக உள்ளார். இந்த கூட்டணிக்கு மகா விகாஷ் அகடி என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இங்கு பாஜக பிரதான எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட்டு வருகிறது. காலம் காலமாக பாஜகவுடன் வைத்திருந்த கூட்டணியை சிவசேனா கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் முறித்து கொண்டது.

பாஜகவை தோற்கடிப்பது தான் நோக்கமே! மகாராஷ்டிரா ராஜ்யசபா தேர்தலில் காங்.,க்கு ஆதரவளித்த ஓவைசி கட்சி

In Maharashtra, the ruling Shiv Sena alliance fresh contest with BJP. Following the Rajya Sabha elections on June 10, the MLC is fielding candidates in today's elections.