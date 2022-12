ஓடும் காரிலேயே பாலியல் தொல்லை.. கதறிய பெண்ணின் 10 மாத குழந்தை ஜன்னல் வழி வீசி கொன்ற கும்பல்.. ஷாக்

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் ஓடும் காரில்(கேப்) டிரைவர், சகபயணிகளுடன் சேர்ந்து பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு அந்த பெண் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் அந்த பெண்ணின் 10 மாத குழந்தையை ஓடும் காரில் இருந்து ஜன்னல் வழியே சாலையில் வீசி கொலை செய்துவிட்டு, அந்த பெண்ணையும் காரில் இருந்து தள்ளிவிட்ட கொடூர சம்பவம் நடந்துள்ளது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பால்ஹர் மாவட்டத்தில் வசித்து வரும் பெண் தனது 10 மாத பெண் குழந்தையுடன் பெல்ஹர் பகுதியில் இருந்து வாடாதெஹ்சில் பகுதியில் உள்ள போசேர் பகுதிக்கு வாடகை காரில் (கேப்) சென்று கொண்டிருந்தார்.

இந்த காரில் மேலும் சில ஆண்கள் பயணித்தனர். இந்த கார் மும்பை-அமதாபாத் நெடுஞ்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தது.

English summary

A cab driver allegedly sexually harassed a woman along with his fellow passengers in Maharashtra. When the woman objected to this, the woman's 10-month-old child was thrown from the window of the moving car and killed on the road, and the woman was also thrown from the car.