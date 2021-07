மழை வெள்ளத்தால் ஸ்தம்பித்த கொங்கன்...குடியிருப்புகள் முற்றிலும் மூழ்கின - போக்குவரத்து துண்டிப்பு

Mumbai

oi-Jeyalakshmi C

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பெய்து வரும் அதிதீவிர கனமழையால் பல மாவட்டங்களில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது. கொங்கனில் சில நாட்களால் விடாமல் பெய்து வரும் மழையால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. ரத்னகிரி மாவட்டம் வசிஷ்டி ஆற்றில் வெள்ளம் அபாய கட்டத்தை தாண்டி கரைபுரண்டு ஓடுகிறது. குடியிருப்புகள் முற்றிலும் மூழ்கியுள்ளன. மக்களை மீட்கும் பணியில் கடலோர காவல்படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தென்மேற்குப் பருவமழை மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் தீவிரமடைந்துள்ளது. வடமேற்கு வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகியுள்ளதன் காரணமாக இந்தியாவின் மேற்கு மற்றும் மத்திய பகுதிகள் அடுத்த மூன்று நான்கு நாட்களில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.

மும்பையில், நவி மும்பை, கொங்கன், தானே, சதாரா உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் அதி தீவிர கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக ரெட் அலெர்ட் விடுத்துள்ளது. வானிலை மையம் அறிவித்தது போலவே கடந்த ஞாயிறுக்கிழமை முதலே மும்பை, கொங்கன், தானே உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் விடாமல் அதி கனமழை பெய்து வருகிறது.

English summary

Heavy rains in Maharashtra have caused floods in several districts. Rivers in Konkan have been flooded due to incessant rains for several days. Ratnagiri District The Vashishti River is overflowing. The apartments are completely submerged. The Coast Guard and the National Disaster Rescue Force are involved in rescuing people.