உதய்ப்பூர் டெய்லரை போல் மகாராஷ்டிராவில் கொலை.. உண்மையை மறைத்த போலீஸ்? பகீர் கிளப்பும் எம்பி

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: நுபுர் சர்மாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்த விவகாரத்தில் உதய்ப்பூர் டெய்லரை போல் மகாராஷ்டிராவில் மெடிக்கல் கடைக்காரர் கொலை செய்யப்பட்டாலும் கூட அதற்கான உண்மை காரணத்தை அமராவதி போலீஸ் கமிஷனர் மறைத்துள்ளார். இவரிடம் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என எம்பி நவ்நீத் ராணா கூறியுள்ளார்.

பாஜகவின் செய்தி தொடர்பாளராக இருந்த நுபுர் சர்மா தெலைக்காட்சி விவாதத்தில் பங்கேற்று இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசினார்.

இவரது பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்கள் வெடித்தன. பாஜகவில் இருந்து நுபுர் சர்மா சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். இருப்பினும் நுபுர் சர்மாவின் கருத்து தொடர்பாக பிரச்சனைகள் இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை.

நுபுர்சர்மா விவகாரம்: உதய்ப்பூர் டெய்லர் படுகொலை! 2 பேர் கைது! மிரட்டல் வீடியோவில் இருப்பது என்ன?

English summary

Amravati MP Navneet Rana accused the city commissioner of suppressing the murder of a chemist whose throat was slit last month over supporting suspended BJP spokesperson Nupur Sharma's comment on Prophet Mohammad