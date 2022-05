ஹீரோயின் மாதிரி இருக்கீங்க! சினிமா ஆசை காட்டி சீரழிக்கப்பட்ட 10 சிறுமிகள்! அதுவும் ஒரு வருடமாகவா..?

Mumbai

oi-Rajkumar R

மும்பை : மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பால்கர் அருகே திரைப்படங்களில் நடிக்க வாய்ப்பு வாங்கி தருவதாக ஆசை காட்டி பல சிறுமிகளை ஒரு வருடத்துக்கும் மேலாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்த கொடூரனை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

இந்தியாவின் வர்த்தகத் தலைநகராக கருதப்படும் மும்பை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் நாள்தோறும் அரங்கேறி வருகின்றன.

எவ்வளவோ முயன்றும் பெண்கள் மற்றும் 18 வயதிற்கு உட்பட்ட சிறுமிகளுக்கு ஏற்படும் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்களை தவிர்க்க முடியாமல் மகாராஷ்டிரா போலீஸார் திணறி வருகின்றனர்.

English summary

Police are searching for a bully who sexually abused several girls for more than a year in the hope of getting a chance to act in movies near Balkar in the state of Maharashtra.