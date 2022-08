குழந்தை பிறக்க.. பொதுமக்கள் மத்தியில் மனைவியை நிர்வாணமாக குளிக்க வைத்த கணவன்.. ஷாக் சம்பவம்

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் ஆண் குழந்தை பெற்றெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக மவுலானா கூறியதை தொடர்ந்து அருவியில் பொதுமக்கள் மத்தியில் மனைவியை நிர்வாணமாக குளிக்க வலியுறுத்திய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனேவை சேர்ந்தவர் 30 வயது பெண். இவருக்கும் தொழில் அதிபர் ஒருவருக்கும் திருமணம் முடிந்தது. துவக்கத்தில் தம்பதி இடையே நல்ல உறவு இருந்தது. இருவரும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வந்தனர்.

இந்நிலையில் தான் அந்த பெண்ணுக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்கவில்லை என குடும்பத்தினர் குற்றம்சாட்டி துன்புறுத்த துவங்கினர்.

English summary

A woman from Maharashtra's Pune was forced by her husband and in-laws to take a bath naked in front of people as part of a "ritual" advised by the local occultist to have a male child.