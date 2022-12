கதறிய பெற்றோர்.. துனிஷாவின் உடலுக்கு இறுதி சடங்கு.. ஷீசன் முகமது கானின் தாய், சகோதரி பங்கேற்பு

Mumbai

oi-Halley Karthik

மும்பை: பிரபல தொலைக்காட்சி தொடர் நடிகையான துனிஷா சர்மா தற்கொலை செய்துகொண்டு உயிரிழந்த நிலையில், அவரது உடல் பிரேத பரிசோதனைக்கு பின்னர் நேற்று குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து இன்று மும்பையில் அவரது உடலுக்கு இறுதி சடங்கு நடைபெற்றுள்ளது. இதில் தற்கொலைக்கு காரணம் என்று கூறி கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஷீசன் முகமது கானின் தாய் மற்றும் சகோதரி பங்கேற்றுள்ளனர்.

சண்டிகரை சேர்ந்த துனிஷா சர்மா சிறு வயதிலிருந்தே பாலிவுட் திரையுலகிற்கு அறிமுகமாகிவிட்டார். குழந்தை நட்சத்திரமாக தனது பயணத்தை தொடங்கிய இவருக்கு தற்போது தனியாக ஒரு ரசிகர் பட்டாளமே இருக்கிறது. இந்நிலையில் சமீப நாட்களாக அலி பாபா தஸ்தான் இ காபூல் எனும் தொடரில் நடித்து வந்திருந்தார். இந்த தொடரின் படப்பிடிப்பு மும்பையில் நடைபெற்று வந்திருக்கிறது.

இவ்வாறு இருக்கையில் கடந்த 24ம் தேதி படப்பிடிப்பு தளத்தில் உள்ள அவரது மேக்கப் ரூமில் தூக்கில் தொங்கியவாறு மீட்கப்பட்டுள்ளார். உடனடியாக அருகில் இருக்கும் மருத்துவமனைக்கு அவரை கொண்டு சென்றபோது அவர் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் கூறிவிட்டனர். இது பாலிவுட் திரையுலகில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

