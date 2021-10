பாகிஸ்தானை 2 நாடாக உடைத்தெறிந்த இந்திரா காந்தியின் பேத்தி பிரியங்கா.. மறந்து விடாதீர்கள்: சிவ சேனா

Mumbai

மும்பை: காங்கிரஸ் தலைவர் பிரியங்கா காந்தி, தனது பாட்டி இந்திரா காந்தி போல தைரியசாலி என்று சிவசேனா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியை லக்கிம்பூர் கேரிக்கு வருமாறு பிரியங்கா அழைத்த நிலையில், சிவசேனாவின் செய்தித்தாள் சாம்னாவில் பிரியங்கா காந்தியை பாராட்டி தலையங்கம் எழுதப்பட்டுள்ளது.

சாம்னா, தலையங்கத்தில் மறைந்த தனது பாட்டி இந்திரா காந்தியைப் போலவே பிரியங்கா காந்தி தைரியசாலி என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

A day after Congress leader Priyanka Gandhi Vadra dared Prime Minister Narendra Modi to visit Lakhimpur Kheri, the Shiv Sena's mouthpiece Saamana said in its editorial that she has the same fire as her late grandmother Indira Gandhi.