முகேஷ் அம்பானியின் லிட்டில் பிரின்சஸ்! இஷா அம்பானிக்கு இவ்ளோ சொத்துக்களா? வாய்பிளக்க வைக்கும் தகவல்!

மும்பை : தனது தந்தை மரணத்திற்கு பிறகு தனக்கு நேர்ந்தது போல் தனது வாரிசுகளுக்கு ஏற்பட்டு விட கூடாது என்பதில் உறுதியாய் இருக்கும், முகேஷ் அம்பானி தனது காலத்திலேயே நிறுவனத்தின் பொறுப்புகளை தனது 3 வாரிசுகளுக்கும் பிரித்து அளித்து வரும் நிலையில், அவரது மகளான இஷா அம்பானி குறித்த சில தகவல்களை பார்க்கலாம்..

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பணக்காரர் யார் என்றால் குழந்தை கூட கண்ணை மூடிக் கொண்டு சொல்லும் அம்பானி குடும்பம் என்று. அந்த அளவுக்கு இந்தியாவின் கோடீஸ்வரக் குடும்பத்தைப் புகழ்பெற வைத்தவர் திருபாய் அம்பானி.

அவரது மறைவுக்கு முன்னதாக தங்களது இரு மகன்களான முகேஷ் அம்பானிக்கும், அனில் அம்பானிக்கும் சொத்துக்களை பிரித்துக் கொடுக்காமல் மறைந்தார். இதனையடுத்து முகேஷ் மற்றும் அவரது சகோதரர் அணில் ஆகியோர் ரிலையன்ஸ் நிறுவனங்களின் தலைமை பொறுப்பை கூட்டாக வகித்து வந்தனர்.

As Mukesh Ambani distributes the responsibilities of the company to his 3 heirs in his lifetime, making sure that his heirs do not suffer the same fate as his father did, let's look at some facts about his daughter Isha Ambani.