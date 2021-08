புதிய ஐடி விதிகளை அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன?- மத்திய அரசுக்கு மும்பை ஹைகோர்ட் கேள்வி

Mumbai

oi-Velmurugan P

மும்பை: 2009 இல் நடைமுறைக்கு வந்த தற்போதைய தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகள் உள்ள நிலையில், சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகள், 2021 ஐ அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று மும்பை உயர் நீதிமன்றம் மத்திய அரசிடம் கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.

புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப வதிகளை அமல்படுத்துவதற்கு இடைக்கால தடை கோரிய வழக்கை மும்பை உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி தீபங்கர் தத்தா மற்றும் நீதிபதி ஜிஎஸ் குல்கர்னி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு சனிக்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது.

டிஜிட்டல் சட்ட செய்தி போர்டல் லீஃப்லெட் ( Leaflet) மற்றும் பத்திரிகையாளர் நிகில் வாக்லே ஆகியோர் மும்பை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுக்களில், புதிய விதிகளில் பல விதிகள் ஆட்சேபனைகளுக்கு உரியது. அரசியலமைப்பால் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட இந்திய குடிமகனின் சுதந்திரமான பேச்சுரிமைக்கு இந்த புதிய விதிகள் பாதமான விளைவை ஏற்படுத்தும் என்று கூறியிருந்தனர்.

English summary

The Bombay High Court on Friday asked the Union government what was the need to introduce the recently notified Information Technology Rules, 2021 without superseding the existing IT Rules that came into effect in 2009.