மகாராஷ்டிராவில் அமைச்சரவை விரிவாக்கம்.. ''ஓரிரு நாளில் நடக்குமா?''.. துணை முதல்வர் பட்னாவிஸ் பதில்!

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் ஏக்னாத் ஷிண்டே தலைமையில் ஆட்சி அமைந்து ஒரு மாதம் ஆகியும் இன்னுன் அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்படாத நிலையில், நீங்கள் நினைப்பதற்குள் நடந்து விடும் என துணை முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

மகாராஷ்டிராவில் மண்ணின் மைந்தன் என்றழைக்கப்படும் சிவசேனா கட்சியின் மீது யார் கண்பட்டதோ தெரியவில்லை.. இன்று அந்த கட்சி பல்வேறு சரிவுகளை சந்தித்துள்ளது.

சிவசேனாவின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான ஏக்நாத் ஷிண்டேவே உத்தவ் தாக்கரேக்கு எதிராக திரும்பி, தனது தலைமையிலான ஆதரவு எம்.எல்.ஏ.க்கள் 40 பேருடன் சேர்ந்து பாஜனதாவுடன் கூட்டணி அமைத்துக்கொண்டார்.

