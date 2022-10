48 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு..கர்நாடக அணைகளில் இருந்து தமிழகத்துக்கு அதிக உபரி நீர் திறப்பு

Mysore

மைசூரு: காவிரி ஆறு கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாகவே பொங்கி பிரவாகம் எடுத்து ஓடுகிறது. நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழையால் கர்நாடக அணைகள் நிரம்பி வழிகின்றன. அணைகளில் இருந்து பல மாதங்களாகவே உபரி நீர் திறக்கப்பட்டு வருவதால் மேட்டூர் அணை நிரம்பிய நிலையிலேயே உள்ளது. கடந்த 48 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு கர்நாடக அணைகளில் இருந்து தமிழகத்திற்கு உபரி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக புள்ளி விபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மாநிலங்களின் மறுசீரமைப்பிற்குப் பிறகு கர்நாடகாவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட அதிகபட்ச உபரி நீராக இது கருதப்படுகிறது.

காவிரி நதிநீருக்காக கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்புவரை மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் தமிழகத்திலும் கர்நாடகாவிலும் நடைபெற்றுள்ள நிலையில் வருண பகவானின் ஆசியால் பெருமழை பெய்து காவிரி பொங்கி பிரவாகம் எடுத்து ஓடுகிறது. அணைகள் நிரம்பி வழிவதால் வேறு வழியே இன்றி பல லட்சம் கனஅடி உபரி நீரை திறந்து விடுகிறது கர்நாடகா.

காவிரி நடுவர்மன்ற தீர்ப்பின்படி தமிழகத்திற்கு 101 டிஎம்சி தண்ணீரை கர்நாடகா திறந்துவிட வேண்டும். இந்த ஆண்டு ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை 452.5 டிஎம்சி தண்ணீரை கர்நாடகா வெளியேற்றியுள்ளதாக புள்ளி விபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

The river Cauvery has been raging for more than six months. Karnataka dams are overflowing due to heavy rains in catchment areas. The Mettur dam remains full as excess water has been released from the dams for months. Statistics show that excess water has been released to Tamil Nadu from Karnataka dams to the lowest level in the last 48 years. This is considered to be the maximum surplus water released from Karnataka after the reorganization of states.