கோலாகலம்.. மைசூர் சாமுண்டீஸ்வரியை பூஜை செய்து.. தசரா விழாவை தொடங்கி வைத்த ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்மு

மைசூரு: சரித்திர புகழ் பெற்ற 412-வது மைசூரு தசரா விழாவை முன்னிட்டு ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்மு சாமுண்டீஸ்வரி அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்து தொடங்கி வைத்தார். இன்று தொடங்கி 10 நாட்கள் வரை நடைபெறும் இத்திருவிழாவில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். விஜயதசமி அன்று நடைபெறும் யானைகள் ஊர்வலத்தில் 750 கிலோ தங்க அம்பாரியில் சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் சிலை வைக்கப்பட்டு மைசூரு அரண்மனையில் பிரமாண்ட ஊர்வலம் நடைபெறும்.

அம்பிகையின் அருளை பெறுவதற்கு பல விரதங்கள் இருந்தாலும் அவற்றுள் மிக முக்கியமானது நவராத்திரி விரதமே மிகச் சிறப்பானது. நவராத்திரியின் சிறப்பு புரட்டாசி மாதம் அமாவாசையை அடுத்து பிரதமை துவங்கி ஒன்பது நாட்கள் பூஜை அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது.

கர்நாடக மாநிலம், மைசூருவில் தசரா விழா ஆண்டுதோறும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படும். இந்த ஆண்டு தசரா விழா இன்று தொடங்கி வரும் 5ம் தேதி வரை 10 நாட்கள் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதனை தொடங்கி வைக்க குடியரசுத்தலைவர் திரௌபதி முர்முவுக்கு கர்நாடக அரசு அழைப்பு விடுத்திருந்தது.

இந்நிலையில், குடியரசுத்தலைவரின் நிகழ்ச்சிகள் குறித்த அறிக்கையை ராஷ்டிரபதி பவன் நேற்று வெளியிட்டது.

English summary

On the occasion of the historic 412th Mysore Dussehra festival, President Draupadi Murmu inaugurated Chamundeeswari Goddess by performing a special pooja. Various programs will be held in this festival which will start from today and will last for 10 days. In the procession of elephants held on Vijayadashami, a 750 kg gold Ambari is placed in the statue of Goddess Chamundeswari and a grand procession is held at the Mysore Palace.