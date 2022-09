அக்கானு நினைச்சு பழக விட்டோம்! சிறுவனிடம் அத்துமீறி சேட்டை! 5 மாத கர்ப்பிணியை கைது செய்த போலீஸ்!

Nagapattinam

oi-Rajkumar R

நாகை : நாகை அருகே சிறுவனை மிரட்டி பாலியல் உறவு கொண்ட புகாரில் ஐந்து மாத கர்ப்பிணியை காவல்துறையினர் கைது செய்திருக்கும் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தொழில்நுட்பங்கள் நாகரீகம் வளர்ந்து விட்ட இந்தக் காலத்தில் சமூகங்களை பாதிக்கும் குற்றச் செயல்களும் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக பாலியல் குற்றங்கள் கவலை கொள்ளத்தக்க வகையில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

பெண்களுக்கு குறிப்பாக 18 வயது உட்பட்ட சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்களை பாதிக்கப்பட்டு அவர்களின் பலர் வாழ்க்கையே சீரழிக்கும் கொடூரர்களின் குற்றங்களை ஒடுக்க முடியாமல் காவல்துறை திணறி வருகிறது.

The police arrested a five-month pregnant woman on the complaint of sexual intercourse with a boy near Nagai, which has caused shock and excitement.