துக்க வீட்டுக்கு ’மாலை’ வேண்டாமே! ரூ.200 பணமா கொடுத்திடுங்க! கட்டுப்பாடு போட்ட முன்மாதிரி கிராமம்!

Nagapattinam

oi-Rajkumar R

நாகை : எதிர்பாராத மரணம் உள்ளிட்ட துக்க நிகழ்வுகள் வீட்டில் நிகழும் போது மாலை, பட்டாசு என தேவையில்லாத செலவு செய்வதை விட, உயிரிழந்த நபருக்கு ஊர் சார்பாக ஒரு மாலை மட்டுமே அணிவிக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் 200 ரூபாய் பணமாக கொடுத்து விட வேண்டும் என நாகை அருகே ஒரு முன்மாதிரி கிராமத்தில் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டிருப்பது சமூக வலைதளங்களில் பாராட்டுகளை பெற்று வருகிறது.

வயது முதிர்வு காரணமாகவோ அல்லது எதிர்பாராத விபத்து உள்ளிட்ட காரணங்களால் ஒருவர் இறந்து விட்டால் அந்த குடும்பமே சோகத்தில் மூழ்கிவிடும். மனரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் ஒரு குடும்பத் தலைவரை இறந்தவர்களின் நிலை சொல்லி மாளாது.

ஒருவர் இறக்கும்போது மாலைகள், மலர் வளையங்கள், பட்டாசுகள் என வெடித்து தேவையில்லாமல் செலவு செய்யும் பழக்கம் நகர்ப்புறங்களில் குறைந்து இருந்தாலும் கிராமப்புறங்களில் இன்னும் அதிக அளவில் இருக்கிறது,

English summary

A model village near Nagai has imposed a restriction in a model village near Nagai that instead of spending unnecessary money on garlands like firecrackers when mourning events including unexpected death occur at home, only one garland should be worn on behalf of the village and others should give 200 rupees in cash.