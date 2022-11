கம்ப்யூட்டர் கிளாசில் அமர்ந்த மாணவிகள்! மெகா ஸ்க்ரீனில் ஓடிய ‘அந்த’ படம்! போனில் மிரட்டிய பிரின்சிபல்!

Nagapattinam

நாகை : நாகையில் தனியார் பள்ளியில் கணினி பாடம் நடத்தும் போது ஆபாச வீடியோ ஓடியதால் மாணவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்து வெளியே ஓடிய நிலையில், இது குறித்து பெற்றோரிடம் சொல்லிய மாணவி மற்றும் பெற்றோரை பள்ளி தலைமையாசிரியை மிரட்டியதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

நாகப்பட்டினம் வெளிப்பாளையம் பகுதியில் ஜெ.ஜெயா மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப்பள்ளி என்ற தனியார் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பள்ளியில் 800-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அறிவியல் கணினி பாடம் நடத்துவதற்காக ப்ரொஜெக்டர் அறைக்கு அழைத்துச் சென்று உள்ளனர். 40 க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் வகுப்பறையில் இருந்த பொழுது யூடியூப் இணைப்பு மூலமாக புரொஜெக்டரில் வகுப்பு நடைப்பெற்றுள்ளது.

A complaint has been raised that the school principal threatened the student and the teacher who told their parents about it when the obscene video was played in a private school in Nagai.