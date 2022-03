"நாகர்கோவில் எம்எல்ஏவின் கிராண்ட் சன்னு" முடிவு கட்டிய எம்.ஆர்.காந்தி! பரபரப்பு விளக்கம்!

Nagercoil

நாகர்கோவில்: செருப்புக் கூட போடாத நாகர்கோவில் எம்எல்ஏ எம்.ஆர்.காந்தியின் பேரன் என சொல்லிக் கொண்டு இளைஞர் ஒருவர் விலையுயர்ந்த பைக்கில் நம்பர் பிளேட்டுக்கு பதிலாக Grand son of Nagercoil MLA என எழுதப்பட்டிருந்தது குறித்து எம்எல்ஏ அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்டு 4 இடங்களில் எம்எல்ஏக்கள் தேர்வாகினர். அதில் ஒருவர் நாகர்கோவில் எம்எல்ஏவாக இருக்கும் எம்.ஆர்.காந்தி.

"Grandson of MLA.." செருப்பே போடாத எம்எல்ஏ காந்தி பெயரை கெடுக்கும் அம்ரிஷ்.. அதிர்ந்த நாகர்கோவில்

இவர் ஆடம்பரத்தை விரும்பாதவர். இவர் கட்சி பணிகளுக்காக திருமணமே செய்து கொள்ளவில்லை. காலில் செருப்பு கூட போடாமல் கதர் வேட்டி, ஜிப்பா அணிந்து எளிமையாக வாழ்கிறார். இப்படியிருக்கும் நிலையில் Grand son of Nagercoil MLA Shri M.R.Gandhi என ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருந்த ஒரு விலையுயர்ந்த பைக்கில் இளைஞர் அம்பரீஷ் கடந்த 4 மாதங்களுக்கு முன்பு எடுத்த புகைப்படம் தற்போது வைரலாகியுள்ளது.

MLA M.R. Gandhi explains that the youth who had name plate that depicts he is the grandson of Gandhi MLA is the MLA's Personal Assistant's son.