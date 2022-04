2004 சுனாமியில் ஒரு உயிர் கூட போகாத அதிசய கிராமம் தெற்குபொய்கைநல்லூர்.. என்னதான் "மர்மம்"?

Nagercoil

oi-Vishnupriya R

நாகை: 2004 ஆம் ஆண்டு சுனாமி பாதிப்பில் நாகை கடற்கரை கிராமங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் மக்கள் சுனாமிக்கு இரையாகினர். ஆனால் அங்குள்ள தெற்கு பொய்கைநல்லூர் கிராமத்தில் ஒருவர் கூட சுனாமியால் உயிரிழக்கவே இல்லை. இதற்கு காரணம் இங்கிருக்கும் ஒரு உலக அதிசயம்தான்!

மதுரையில் 5 கி.மீ. நடைப்போட்டி.. வெற்றிபெற்ற 66 வயது முதியவர்!

நாகை மாவட்டத்தில் கடற்கரை கிராமங்களில் ஒன்று தெற்குபொய்கைநல்லூர். இங்குள்ள கடற்கரையிலிருந்து 50 மீட்டர் தொலைவில் அந்த காலத்தில் பனை ஓலைகளை வெட்டி அரண் போல் வைத்திருந்தனர். அப்போது கடல் அலைகளால் அடித்து வரப்படும் கடல் மணல் பனை ஓலைகளில் அடித்து அடித்து அது ஒரு பெரிய 60 அடி மணல் குன்றாக மாறிவிட்டது.

English summary

Tamil nadu unknown tourist spots: South Poigainallur is the only coastal village in Nagai district in which no one died of Tsumani. Here is the reason.