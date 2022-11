கல்லெறிந்து பார்த்த ஓபிஎஸ்! எடப்பாடி கொடுத்த ‘ஸ்ட்ராங்க் மெசேஜ்’! நாமக்கல் பேச்சை கவனிச்சீங்களா?

Namakkal

Rajkumar R

நாமக்கல் : நீண்ட நாட்களாக சேலத்தை விட்டு வேறு எந்த பகுதிகளுக்கும் பயணம் மேற்கொள்ளாத எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்று நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசினார். அந்த பேச்சின் போது பல விமர்சனங்களுக்கும் பதிலடி கொடுத்ததோடு ஓபிஎஸ்க்கும் முக்கிய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறுகின்றனர் அவரது ஆதரவாளர்கள்.

சட்டமன்ற தேர்தலில் ஏற்பட்ட தோல்விக்குப் பிறகு அதிமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர்களை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்ததோடு, அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு போர்க்கொடி தூக்கியது.

எடப்பாடி பழனிச்சாமியை இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் பதவிக்கு நியமித்தால் கடந்த காலங்களைப் போலவே வரும் காலத்திலும் நாம் நம்பர் 2வாக தான் இருப்போம் என்பதை உணர்ந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதற்கு இடம் கொடுக்காமல் இரட்டை தலைமையே தொடர வேண்டும் என போராடி வருகிறார்.

English summary

Edappadi Palaniswami, who has not left Salem for a long time, spoke at the AIADMK general meeting held at Namakkal today. During that speech, he responded to many criticisms and his supporters say that OPS has been given an important warning.