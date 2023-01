எம்.எல்.ஏ, அமைச்சரை எல்லாம் விடுங்க.. நான் உங்க வீட்டு செல்லப் பிள்ளை.. உங்க சகோதரன்: உதயநிதி பேச்சு

நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்றுப் பேசினார்.

Namakkal

oi-Vignesh Selvaraj

நாமக்கல் : நான் எம்.எல்.ஏ, அமைச்சர் என்பதை எல்லாம் தாண்டி உங்கள் வீட்டு செல்லப் பிள்ளையாகவும், சகோதரனாகவும் என்றும் இருப்பேன் என்று நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், ரூ.23.71 கோடி மதிப்பீட்டிலான முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை திறந்து வைத்தார்.

மேலும், ரூ.351.12 கோடி மதிப்பீட்டிலான புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி, 1,03,321 பயனாளிகளுக்கு 303.37 கோடி மதிப்பீட்டிலான அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

இங்க வந்துட்டு எடப்பாடியை பத்தி பேசலனா எப்படி? ரவுண்டு கட்டிய உதயநிதி ஸ்டாலின்! ஆஹா.. மாநாடு மாதிரி!

English summary

Minister Udhayanidhi Stalin said in an event held at Namakkal that I will always be your child and brother beyond being an MLA and a minister.