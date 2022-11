ஆளுநரால் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்! ஆன்லைன் ரம்மி தடை சட்டம் எப்போது? அமைச்சர் ரகுபதி சொன்ன பதில்!

Namakkal

நாமக்கல் : ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டை தடை செய்யும் அவசர சட்ட மசோதாவை ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைத்துள்ள நிலையில் அதுகுறித்து ஆளுநர் விளக்கத்திற்கு பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் இது சட்டமாக்கப்படும் என தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி கூறியுள்ளார்.

கடந்த திமுக ஆட்சியில் 2020-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டது; 2021 பிப்ரவரியில் பேரவையில் சட்டம் இயற்றப்பட்டது.

அச்சட்டத்தை எதிர்த்து ஆன்லைன் சூதாட்ட நிறுவனங்கள் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், அச்சட்டம் செல்லாது என்று கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி தீர்ப்பளித்தது.

அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கு உட்பட்டே ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்டம்! அமைச்சர் ரகுபதி புது விளக்கம்!

