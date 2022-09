மா.செ பதவி கேட்டவருக்கு ஒ.செ பதவி.. 'அப்போ 1 ஓட்டு.. இப்போவும் கல்தா' - நாமக்கல் மேற்கில் அப்செட்!

Namakkal

oi-Vignesh Selvaraj

நாமக்கல் : நாமக்கல் மேற்கு மாவட்டச் செயலாளர் பதவிக்கு வேட்புமனு செய்துவிட்டு பதவி கிடைக்கும் என எதிர்பார்த்திருந்த வெப்படை செல்வராஜுக்கு, ஒன்றிய செயலாளர் பதவி கொடுத்திருப்பது, அவரது ஆதரவாளர்களை அதிருப்திக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள 72 கழக மாவட்டங்களில் 71 மாவட்டங்களுக்கு நிர்வாகிகளை அறிவித்தது திமுக தலைமை. பிரச்சனைக்குரிய தென்காசி வடக்கு மாவட்டத்திற்கு மட்டும் இன்னும் நிர்வாகிகள் அறிவிக்கப்படவில்லை.

71ல் 7 மாவட்டங்களில் மாவட்ட செயலாளர்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளனர். அதில் நாமக்கல் மேற்கு தொகுதியும் ஒன்று. அங்கு மாவட்ட செயலாளராக இருந்த கே.எஸ்.மூர்த்திக்கு கல்தா கொடுத்த தலைமை, மதுரா செந்திலை மா.செ ஆக்கியுள்ளது.

பள்ளிப்பாளையம் முன்னாள் ஒன்றிய செயலாளரான வெப்படை செல்வராஜ், மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்கு வேட்பு மனு தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில், அவர் மீண்டும் ஒன்றிய செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஒன்றியச் செயலாளரும் அவரே.. மாவட்டச் செயலாளரும் அவரே.. யார் சாய்ஸ் இது? கோவை மாவட்ட திமுக ருசிகரம்!

English summary

Veppadai Selvaraj, who was expected to get post after nominated for Namakkal West District Secretary, has been given Union Secretary post has left his supporters dissatisfied.