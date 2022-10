கையில் பாட்டில்.. உள்ளே "அது" என்னங்க? மருத்துவமனைக்கு வந்த பெண்ணை பார்த்து.. அலறிய நர்ஸ்கள்

Namakkal

oi-Halley Karthik

நாமக்கல்: தோட்டத்தில் வேலை செய்துகொண்டிருந்த போது தன்னை கடித்த பாம்பை கையோடு பிடித்து பாட்டலில் போட்டு மருத்துவமனைக்கு பெண் ஒருவர் கொண்டு வந்துள்ளார்.

இந்த சம்பவம் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எந்த பாம்பு கடித்தது என்பதை உறுதி செய்தால் மட்டுமே அதற்கான சரியான மருந்து கொடுக்க முடியும் என்கிற நிலையில் அப்பெண் பாம்பை கையோடு கொண்டு வந்துள்ளார்.இந்த பெண் பாம்போடு வந்ததை பார்த்து அங்கு இருந்த நர்ஸ்கள் சிலர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

தற்போது அப்பெண் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருப்பதாகவும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

A woman caught the snake that bit her while working in the garden and put it in a bottle and brought it to the hospital. This incident has created a stir in Namakkal district. The lady has brought the snake with her as she can give the right medicine only if she confirms which snake has bitten her.