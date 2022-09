10 லட்சத்தில் ஒன்றுதான் இப்படி இருக்கும்..அதிசய கரடி.. ஆனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உடன் நிகழ்ந்த சோகம்

New York

நியூயார்க்: உலகின் மிக அரிதான வெள்ளை நிற கரடியை அமெரிக்காவில் சிலர் படம் பிடித்து இணையத்தில் பதிவேற்றியிருந்தனர். ஆனால் அக்கரடி சில நாட்களிலேயே ஓநாய்களால் தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்து விட்டதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

10 லட்சம் கரடிகளில் ஒரேயொரு கரடி மட்டும்தான் இதுபோன்று வெண்மையாக இருக்கும். இது பனி கரடி அல்ல. எனவே இது மிக அரிதான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.

இவ்வாறு இருக்கையில், இந்த கரடி தற்போது உயிரிழந்துவிட்டதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது காட்டுயிர் ஆர்வலர்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

The world's rarest spirit bear was photographed by some people in the United States and uploaded to the Internet. But now there are reports that the bear died after being attacked by wolves within a few days. Meanwhile, the news that this bear has died has caused grief among wildlife enthusiasts.