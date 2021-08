கொரோனா.. உலகம் முழுக்க பலி எண்ணிக்கை 4,325,692 ஆக உயர்வு.. அமெரிக்காவில் மீண்டும் 1 லட்சம் கேஸ்கள்

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: உலகம் முழுக்க கொரோனா காரணமாக இதுவரை 204,722,966 பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து பல்வேறு நாடுகளில் கொரோனா கேஸ்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

உலகம் முழுக்க 4,325,692 பேர் கொரோனா காரணமாக இதுவரை பலியாகி உள்ளனர். பலி எண்ணிக்கை தொடர்ந்து குறையாமல் அதிகரித்து வருகிறது. அதிலும் வேக்சின் அதிகம் போடப்பட்ட அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் கூட கொரோனா கேஸ்கள் மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது. 183,855,131 பேர் உலகம் முழுக்க கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்து உள்ளனர்.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் உலகம் முழுக்க 605,231 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 16,542,143 பேர் தற்போது ஆக்டிவ் நோயாளிகளாக உள்ளனர்.

வெப்பநிலை அதிகரிப்பு.. தமிழகத்தில் இந்த 2 நகரங்கள் கடலுக்குள் மூழ்கும் அபாயம்.. நாசா பகீர் வார்னிங்!

English summary

Coronavirus: More than 1 Lakh people tested positive in the last 24 hours in the USA, 4,325,692 people died so far around the world.