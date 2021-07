இதுதான் மிக ஆபத்தான காலகட்டம்.. WHO தலைவர் டெட்ரோஸ் எச்சரிக்கை!

New York

oi-Veerakumar

நியூயார்க்: உலகம் முழுக்க 100 நாடுகளில் டெல்டா வகை கொரோனா வைரஸ் பரவி இருப்பதால் இது மிக ஆபத்தான காலகட்டம் என்று எச்சரிக்கை பிறப்பித்து உள்ளது உலக சுகாதார அமைப்பு.

கொரோனா வைரஸ் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் உருமாற்றம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் இந்தியாவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட டெல்டா வகை உருமாற்றம் அடைந்த கொரோனா நமது நாட்டில் இரண்டாவது அலை மிக மோசமாக பாதிக்க காரணமாகும்.

ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு ஏற்படவும் காரணமாக இருந்தது.

English summary

The World Health Organization (WHO) has says that the Delta Corona virus had spread more than 100 countries around the world. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus said the India-born delta variant has emerged to be most dominant variant of Covid-19 in many countries.