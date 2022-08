எலான் மஸ்க்கின் "ரகசிய" போட்டோக்கள் ஏலம்.. வச்சு செய்த "எக்ஸ்" காதலி.. என்னது.. இவ்வளவு விலையா?!

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: பிரபல தொழிலதிபரும், உலகின் முதல் பணக்காரருமான எலான் மஸ்கின் பழைய அரிய புகைப்படங்கள் தற்போது ஏலத்திற்கு வந்துள்ளன.

புகைப்படங்களை ஏலம் விட்டு சம்பாதிக்கும் அளவுக்கா அவருக்கு பண நெருக்கடி என நீங்கள் கேள்வி எழுப்பலாம். ஆனால் இந்த புகைப்படங்களை ஏலத்தில் விட்டது அவரல்ல. அவரின் முன்னாள் தோழி.

அதேபோல இந்த படங்கள் மில்லியன் டாலர், ட்ரில்லியன் டாலர் என ஏலத்தில் அறிவிக்கப்படவில்லை. இதன் தொடக்க விலை வெறும் 100 அமெரிக்க டாலர்கள் மட்டுமே.

English summary

(எலான் மஸ்கின் இளைமைக்கால ஃபோட்டோக்களை ஏலம் விட்ட அவரது முன்னாள் தோழி): Eighteen photos of Elon Musk are available to purchase on RR Auctions. The minimum bid for each photo is $100.