இந்தியாவை எப்படித்தான் வளைப்பது? திக்கித்திணறும் அமெரிக்கா.. ஓப்பனாக கேட்ட டாப் தலை.. பரபர பின்னணி!

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: ரஷ்யாவில் இருந்து இந்தியா கூடுதல் கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை அமெரிக்கா ஏற்கனவே விமர்சனம் செய்த நிலையில் தற்போது இந்தியாவின் ராணுவ ரீதியான கொள்முதலையும் அமெரிக்கா விமர்சனம் செய்துள்ளது.

உக்ரைன் போருக்கு இடையில் ரஷ்யாவிடம் கூடுதல் கச்சா எண்ணெய்யை இந்தியா வாங்கி வருகிறது. இந்தியாவின் இந்த வர்த்தகத்தை அமெரிக்கா விரும்பவில்லை. சமீபத்தில் இந்தியா வந்த அமெரிக்காவின் துணை தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் தலீப் சிங் இந்தியாவின் இந்த நிலைப்பாட்டை கடுமையாக விமர்சித்தார்.

ரஷ்யாவை இந்தியா சார்ந்து இருப்பதை நாங்கள் விரும்பவில்லை. அமெரிக்காவின் நட்பு நாடுகள் ரஷ்யாவுடன் நெருக்கம் காட்ட கூடாது. ரஷ்யா மீதான பொருளாதார தடைகளை மட்டுப்படுத்தும் வகையில் செயல்படும் நாடுகள் பின்விளைவுகளை சந்திக்கும் என்று குறிப்பிட்டார்.

கிழக்கில் கவனம் செலுத்தும் ரஷ்யா.. உக்ரைன் தெருக்களில் சிதறி கிடக்கும் சடலங்கள்.. வலுக்கும் கண்டனம்!

English summary

