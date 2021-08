நான் இருந்திருந்தால் கதையே வேறு.. ஆப்கானை கைப்பற்றும் தாலிபான்.. அதிபர் பிடன் மீது பாயும் டிரம்ப்!

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்க படைகள் வெளியேறும் விதம் தவறானது, நான் அதிபராக இருந்திருந்தால் அமெரிக்க படைகளின் வெளியேற்றத்தை முறையாக மேற்கொண்டு இருப்பேன் என்று முன்னாள் அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்க படைகள் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து வெளியேற தொடங்கிய நொடியில் இருந்து அங்கு தாலிபான்கள் வெற்றிபெற்று வருகிறது. ஆப்கானிஸ்தான் நகரங்களை தாலிபான்கள் வேகமாக கைப்பற்றி வருகிறது. அதிலும் தற்போது கந்தகார், லஸ்கர் கா உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களையும் தாலிபான்கள் கைப்பற்றி உள்ளன.

இன்னும் சில வாரங்களில் தலைநகர் காபுலையும் தாலிபான்கள் கைப்பற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நினைத்ததை விட வேகமாக ஆப்கானிஸ்தான் தாலிபான்கள் வசம் செல்ல வாய்ப்புள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 3 மாதங்களுக்குள் மொத்தமாக தாலிபான்கள் அங்கு ஆட்சியை கைப்பற்ற வாய்ப்புள்ளது.

English summary

It is unacceptable, I would have done much better, Says Donald Trump to Biden on Taliban surge in Afghanistan.