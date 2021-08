நடு இரவில் எமர்ஜென்சி அறைக்கு சென்ற பிடன்.. காபூலில் நடந்தது தொடக்கம்தான்.. எச்சரிக்கும் அமெரிக்கா!

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: காபூலில் நேற்று நடந்த பயங்கர குண்டு வெடிப்பில் 90 பேர் வரை பலியானார்கள். இந்த குண்டுவெடிப்பு என்பது வெறும் தொடக்கம்தான், இனியும் இதேபோல் தாக்குதல்கள் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது என்று அமெரிக்கா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இந்த தாக்குதலை யார் நடத்தி இருந்தாலும் சரி.. அமெரிக்காவிற்கு எதிராக யார் களமிறங்கினாலும் சரி.. ஒன்றை மட்டும் நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். நாங்கள் இதை மன்னிக்க மாட்டோம், மறக்க மாட்டோம்.. நாங்கள் உங்களை தேடி வருவோம்.. உங்களை வேட்டையாடுவோம்.. அமெரிக்க அதிபர் பிடன் நேற்று நடந்த காபூல் தாக்குதலுக்கு பின் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் சொன்ன வார்த்தைகள் இவை. ஆம் ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆட்சி புரிந்த போது 2001ல் அப்போது அதிபர் ஜார்ஜ்புஷ் சொன்ன அதே வார்த்தைகள்.

தாலிபான்களை தேடி செல்வோம்.. அவர்களை வேட்டையாடுவோம் என்று ஜார்ஜ் புஷ் சொன்ன அதே வார்த்தைகளை தற்போது பிடன் சொல்லி இருக்கிறார். ஆனால் இந்த முறை அமெரிக்காவின் எதிரி தாலிபான் கிடையாது.. இப்போது அமெரிக்காவின் புதிய எதிரி இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் கோரஷான். அதிகபட்சம் 2000 வீரர்கள் கூட இல்லாத மிக மோசமான ஐஎஸ் அமைப்பு!

English summary

Kabul Airport Bomb Blast: US warns more attack on the way against Afghanistan after the deadly attack by IS.