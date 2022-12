அரிய வகை பறவை.. அழியவில்லை.. ஆஹா மீண்டும் கண்ணெதிரே தோன்றினாள்! ஆய்வாளர்கள் மகிழ்ச்சி

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான ஹவாய் தீவில் ஏறத்தாழ அழிந்துபோனதாக கருதப்பட்ட பறவையின் குஞ்சுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இது விஞ்ஞானிகள் மத்தியில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த வகை பறவைகள் 'ஹவாய் ஹனிக்ரீப்பர்ஸ்' எனப்படும் இனத்தை சேர்ந்தவையாகும். நியூயார்க்கிலிருந்து சுமார் 7,896 கி.மீ தொலைவில் உள்ள ஹவாய் தீவில் மட்டுமே வசிக்கும் ஒரு வகை சிறப்பு வாய்ந்த பறவை இனம்தான் இந்த ஹவாய் ஹனிக்ரீப்பர்ஸ்.

இந்த தீவு அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமானதாக இருந்தாலும், இதனை முதன் முதலாக ஐரோப்பியர்கள்தான் கண்டுபிடித்தனர். அதன் பின்னர்தான் இது அமெரிக்காவுக்கு கைமாறியது.

English summary

Chicks of a bird thought to be nearly extinct have been found on the US island of Hawaii. This has caused astonishment among scientists.