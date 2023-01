'ஐ ஆம் சாரி.. பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்ட கூகுள் சுந்தர் பிச்சை.. மலைத்த ஊழியர்கள்.. காரணம் தெரியுமா?

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனமான கூகுள் 12 ஆயிரம் ஊழியர்களை பணியிலிருந்து நீக்குவதாக அறிவித்துள்ள நிலையில் இது தொடர்பாக அந்த ஊழியர்களுக்கு மின்னஞ்சல் வாயிலாக கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்த கடிதத்தில், கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை தனது ஊழியர்களிடம் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறார். இந்த கடிதம் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

உலகம் முழுவதும் பெரும் நிறுவனங்கள் தற்போது ஆட்குறைப்பு பணியில் இறங்கியுள்ளன. முதலில் அமேசான் நிறுவனம் தனது ஊழியர்களில் 18 ஆயிரம் பேரை பணியிலிருந்து நீக்குவதாக அறிவித்தது. இது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதனைத் தொடர்ந்து மைக்ரோசாஃப்ட் முதல் ஸ்விக்கி, சொமாட்டோ வரை பல நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊழியர்களை விடுவித்தது. இந்நிலையில் கூகுளும் இந்த அறிவிப்பை தற்போது வெளியிட்டிருக்கிறது.

இந்த அறிவிப்பு நேற்று வெளியாகியிருந்த நிலையில் இன்று 12 ஆயிரம் ஊழியர்களுக்கும் பணிநீக்கம் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்த கடிதத்தில் சுந்தர் பிச்சை கூறியிருப்பதாவது, "இந்த கடிதம் கிடைக்கப்பெற்ற அமெரிக்க ஊழியர்கள் அனைவரும் உடனடியாக வெளியேற்றப்படுவார்கள். அமெரிக்காவுக்கு வெளியிலிருந்து பணி செய்யும் ஊழியர்களுக்கு இந்த விடுவிப்பு செயல்முறை முடிவடைய சில நாட்கள் எடுக்கும்.

தலையில் தொப்பி-முகத்தில் மாஸ்க்.. அடையாளத்தை மறைத்து மாமல்லபுரத்தில் சுற்றிய கூகுள் சுந்தர் பிச்சை!

English summary

Google, the largest technology company, has announced that it will lay off 12,000 employees. In this letter, Google CEO Sundar Pichai has publicly apologized to his employees. This letter is currently going viral on social media.