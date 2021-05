கவுண்டமணி - செந்தில் லாட்டரி காமெடி மாதிரியே.. அமெரிக்காவில் நடந்த ருசிகர சம்பவம்!

New York

oi-Jaya Chitra

நியூயார்க்: தான் வாங்கிய லாட்டரி சீட்டுக்கு ரூ.72.68 லட்சம் பரிசு விழுந்தது தெரியாமல், அந்த சீட்டை பெண் ஒருவர் தூக்கி வீசிய சம்பவம் அமெரிக்காவில் நடந்துள்ளது.

மணிவாசம் இயக்கத்தில் செல்வா, கஸ்தூரி நடிப்பில் கடந்த 1993ம் ஆண்டு வெளியான படம் ராக்காயி கோயில். அந்த படத்தில் வரும் கவுண்டமணி செந்தில் காமெடி காட்சிகள் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட். அதிலும் குறிப்பாக அந்த லாட்டரி சீட்டு காமெடி இன்றளவும் மீம்ஸ் மேக்கர்களின் ஆதர்ச டெம்பிளேட்.

கொரோனாவில் இருந்து 14. 93 கோடி பேர் மீண்டனர் - 1. 51 கோடி பேர் சிகிச்சை

அந்த காட்சியில் முடி திருத்தும் தொழிலாளியான கவுண்டமணி ஊர் பெரியவரான விஜயகுமாருக்கு சேவிங் செய்து கொண்டிப்பார். அப்போது அங்கு வரும் செந்தில், கவுண்டமணி வாங்கிய லாட்டரி சீட்டுக்கு ரூ.15 லட்சம் பரிசு விழுந்திருப்பதாக கூறி ஆச்சரியப்படுத்துவார். மகிழ்ச்சியில் திழைக்கும் கவுண்டமணி, விஜயகுமாருக்கு முழுமையாக சேவிங் செய்யாமல் பாதியிலேயே கிளம்பி விடுவார். வீட்டுக்கு செல்லும் வழியில் தனது சவரப் பெட்டியை செந்திலின் கட்டாயத்தின் பேரில் ஆற்றில் வீசி விடுவார்.

English summary

In United states of America, a Massachusetts woman who accidentally tossed out a Rs.72.68 lakhs lottery ticket eventually collected her winnings thanks to the kindness and honesty of the owners of the store where she bought it.