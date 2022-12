ஜனநாயகம் குறித்து எங்களுக்கு யாரும் பாடம் நடத்த வேண்டாம்.. ஐ.நா.வில் இந்தியா 'பொளேர்' பதில்

New York

oi-Jackson Singh

நியூயார்க்: ஜனநாயகம் குறித்து இந்தியாவுக்கு யாரும் பாடம் எடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று ஐ.நா.வுக்கான இந்திய நிரந்தரத் தூதர் ருச்சித்ரா கம்போஜ் தெரிவித்தார்.

ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் டிசம்பர் மாதத்துக்கான தலைவராக இந்தியா சார்பில் ருச்சித்ரா கம்போஜ் பொறுப்பேற்ற நிலையில், இந்தக் கருத்தை அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் காஷ்மீர் விவகாரம், சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான வெறுப்பு பேச்சுகள் உள்ளிட்ட விவகாரங்களை மையப்படுத்தி சர்வதேச தளங்களில் விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், ருச்சித்ரா கம்போஜின் இந்த பதில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

எமெர்ஜென்சி காலத்தில் ஜனநாயகம் காக்க போராடிய முக்கிய படைவீரர் முலாயம் சிங் - பிரதமர் மோடி இரங்கல்

English summary

India does not need to be told what to do on democracy, the country's Permanent Representative to the UN Ambassador Ruchira Kamboj said.