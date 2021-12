குன்னூர் ஹெலிகாப்டர் விபத்து எப்படி நடந்தது?.. ஆய்வு செய்ய தமிழகம் வருகிறது ரஷ்யாவின் ராணுவக் குழு

Nilgiris

குன்னூர் : நீலகிரி மாவட்டத்தில் முப்படைகளின் தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்டோர் மரணத்திற்கு காரணமான ஹெலிகாப்டர் விபத்து குறித்து ஆய்வு செய்ய ரஷ்ய ராணுவக் குழு தமிழகம் வர உள்ளது.

பாதுகாப்பு அம்சங்கள் நிறைந்த Mi-17V5 ராணுவ ஹெலிகாப்டர் ஏன் விபத்துக்குள்ளான என்று புலனாய்வு செய்ய ரஷ்யாவில் ராணுவ ஹெலிகாப்டர் தயாரிக்கும் குழு நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு வருகை தர உள்ளது.

டிசம்பர் 8ம் தேதி நீலகிரி மாவட்டம் வெலிங்டன் அருகே நிகழ்ந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் முப்படைகளின் தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்ட 14 பேர் உயிரிழந்தனர்.

A Russian military team is due to visit Tamil Nadu to investigate the helicopter crash that killed CDS Bipin Rawat in the Nilgiris district. A team of Russian military helicopter makers is visiting the Nilgiris district to investigate why the Mi-17V5 military helicopter, which is equipped with security features, crashed.