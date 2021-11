கொடநாடு கொலை வழக்கு.. கனகராஜ் சகோதரர் தனபால் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி.. தீவிர விசாரணை

Nilgiris

oi-Veerakumar

ஊட்டி: கொடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கில் கைது செய்யபட்டு கூடலூர் கிளை சிறையில் உள்ள கனகராஜின் சகோதரர் தனபால் மற்றும் உறவினர் ரமேஷ் ஆகியோரின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.

கொடநாடு கொலை, கொள்ளை சதி திட்டம் குறித்து இவர்கள் இருவருக்கும் தெரிந்திருந்தும் போலீஸ் விசாரணையின் போது மறைத்ததாலும், கனகராஜின் செல்போன் பதிவுகளை அழித்ததாலும் இருவரையும் கடந்த மாதம் 25-ந்தேதி தனிபடை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கடந்த 2ம் தேதி இருவரும் ஜாமீன் கோரி உதகையில் உள்ள மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். இன்று அந்த மனு விசாரணைக்கு வந்தது.

The bail plea of Kanagaraj's brother Danapal and cousin Ramesh, who were arrested in the Kodanad murder and robbery case and lodged in the jail, has been dismissed.