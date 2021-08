சயான் கிளப்பிய புது பூகம்பம்.. என்னிடம் பறிமுதல் செய்த செல்போன்கள் எங்கே? கேள்வியால் திணறிய போலீஸார்

Nilgiris

oi-Veerakumar

ஊட்டி: தன்னிடம் கைப்பற்றப்பட்ட செல்போன்களை நீதிமன்றத்திலும் ஒப்படைக்கவில்லை, தன்னிடமும் தரவில்லை, எனவே எங்கே கொடுத்தீர்கள் என்று போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் உதகை நீதிமன்ற வளாகம் பரபரப்பாக காணப்பட்டது.

நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே கோடநாடு பகுதியில் ஜெயலலிதா மற்றும் சசிகலாவுக்கு சொந்தமான தேயிலை எஸ்டேட் உள்ளது. இந்த தேயிலை எஸ்டேட் மற்றும் பங்களாவுக்குள் கடந்த 2017 ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நள்ளிரவு ஒரு கும்பல் புகுந்து காவலாளி ஓம்பகதூரை கொலை செய்தது. பின்னர், பங்களாவுக்குள் சென்று பல்வேறு பொருட்களை கொள்ளையடித்து சென்றது. இந்த கொள்ளை, கொலை சம்பவங்களுக்கு மூளையாக செயல்பட்டதாக சயான் மற்றும் கனகராஜ் ஆகியோரைக் காவல்துறையினர் சந்தேகித்தனர். இந்நிலையில், கனகராஜ் ஒரு கார் விபத்தில் உயிரிழந்தார்.

இந்த வழக்கு தொடர்பாக சயான், வாளையாறு மனோஜ் உட்பட 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டு, அனைவரும் ஜாமீனில் உள்ளனர். வாளையாறு மனோஜூக்கு யாரும் உத்தரவாதம் அளிக்காததால் அவர் குன்னூர் கிளை சிறையில் உள்ளார்.

The Nilgris court premises was witnessed an argument between Kodanad prime accused Sayan and police. Sayan says police did not hand over the seized cell phones to him and did not give them to court as well.