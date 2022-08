9 விநாடிகளில் சுக்குநூறாகும் இரட்டைக் கோபுரங்கள்.. 3,500 கிலோ வெடி மருந்துகளை நிரப்பிய நிபுணர்கள்!

Noida

நொய்டா : நொய்டா சூப்பர்டெக் இரட்டைக் கோபுரங்கள் ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு இடிக்கப்பட உள்ளன. நவீன தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி இந்த பிரமாண்ட கோபுரங்கள் சில விநாடிகளில் தரைமட்டமாக்கப்பட உள்ளன.

ஒரு காலத்தில் பலரது கனவு இல்லமாக விளங்கிய இந்த இரட்டைக் கோபுரங்கள், தற்போது விதிமீறல் கட்டிடங்களாகியுள்ளன. இந்தக் கோபுரங்கள் 3,500 கிலோ வெடிமருந்துகள் கொண்டு இடிக்கப்படவுள்ளன.

இதற்காக 9,640 துளைகள் இடப்பட்டு 3,500 கிலோ வெடிமருந்துகள் கட்டிடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இன்று இந்த கட்டிடத்தில் உள்ள அறைகளுக்கிடையே இணைப்பு வழங்கப்பட இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கட்டிடம் இடிக்கப்படுவதால் ஏற்படும் நில அதிர்வு மற்றும் வெடிவிபத்தால் ஆபத்து ஏதும் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக தடுப்பு நடவடிக்கைகளை காவல்துறை மேற்கொண்டு வருகிறது.

Noida Supertech twin towers are all set to be demolished at 2.30 pm on August 28. Modern technology will be used to demolish the illegal high-rise construction.