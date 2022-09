அய்யோ அம்மா விட்டுவிடுங்க..கதறி துடித்த திருடன்.. ரயிலில் 10 கிமீ தொங்கவிட்ட பயணிகள்.. பரவும் வீடியோ

Patna

oi-Mani Singh S

பாட்னா: பீகாரில் ரயில் புறப்படும் போது ஜன்னல் ஓரத்தில் அமர்ந்தவரிடம் இருந்து பிளாட்பாரத்தில் நின்றபடி நைசாக செல்போனை பறிக்க முயன்ற திருடனை 10 கிலோ மீட்டர் தூரம் ரயில் வெளியே தொங்கவிட்ட சம்பவம் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

திருடனாய் பார்த்து திருந்தால் விட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது என்ற பாடல் மிகவும் பிரபலம்.

இது நூற்றுக்கு நூறு உண்மையும் கூட... ஏனென்றால் எத்தனை சட்டங்கள் போட்டு திருடர்களை பிடித்தாலும் இன்றளவும் திருட்டு சம்பவங்கள் நீடித்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன.

English summary

A thief who tried to steal a cell phone in a train and hung for 10 km A video of a thief who tried to steal a mobile phone from a passenger through the window while standing on the platform of the railway station in Bihar and then hanging on the train for 10 kilometers is spreading fast on social media.