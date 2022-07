10-ம் வகுப்பில் 99.4 % மதிப்பெண்..! கஷ்ட காலத்திலும் சாதித்த மாணவி...நெட்டிசன்கள் பாராட்டு

Patna

பாட்னா: பீகாரில் தந்தையால் கைவிடப்பட்டு பாட்டியின் பராமரிப்பில் வளர்ந்து வந்த மாணவி 10ம் வகுப்பு தேர்வில் 99.4 சதவீதம் மதிப்பெண் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

கல்வி கற்பதில் ஆர்வமுடையவர்களுக்கு எதுவும் தடையாக இருக்காது. குறிப்பாக ஏழ்மையில் பிறந்தாலும், துன்பங்களோடு வளர்ந்தாலும் கற்க வேண்டும் என்ற தீராத ஆர்வம் இருந்தால் மட்டும் போதும்.

எத்தனை தடைகளையும் தாண்டி கல்வியில் சாதிப்பார்கள். இதற்கு எடுத்துக்காட்டாய் தான் தற்போது பீகாரில் ஒரு சம்பவம் நடந்துள்ளது.

Patna girl who abandoned by father at the young age secured 99.4 percentage in CBSE 10 Class. People, on the social media platform, have congratulated the efforts of the girl and her grandparents.