வெளியில் துறவி.. கோயிலுக்குள் 'திறவி'.. அதுவும் புத்த கயாவில்.. என்னே ஒரு தைரியம்.. தூக்கிய போலீஸ்

Patna

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில், பிரசித்தி பெற்ற புத்த கயா கோயிலில், ரஷ்ய நாட்டை சேர்ந்த பௌத்த துறவி ஒருவர் கைதாகி உள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.. என்ன காரணம்?

பீகார் மாநிலத்தின் தலைநகர் பாட்னாவிலிருந்து சுமார் 90 கி.மீ தொலைவில் அமைந்திருக்கிறது இந்த மகாபோதிக் கோயில். புத்த மதத்தின் மரபு வழி கதைகளின்படி துறவியாக அலைந்து திரிந்துக்கொண்டிருந்த கௌதம புத்தர் கி.மு 530 காலகட்டத்தில் இந்தியாவின் தற்போதை பீகாரில் ஓரிடத்தில் தியானத்திற்காக அமர்ந்துள்ளார். தொடர்ந்து மூன்று பகல்கள் மூன்று இரவுகள் இப்படியே தியானத்தில் கழித்த பின்னர் முழு ஞானம் பெற்றுள்ளதை உணர்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.

இவ்வாறு அவர் அமர்ந்து தியானம் செய்தது போதி மரத்தின் அடியில்தான். எனவே போதி மரத்தை மையமாக வைத்து கி.பி 5-6 நூற்றாண்டில் இங்கு மகாபோதிக் கோயிலில் கட்டப்பட்டது. இந்த கோயில் உலகம் முழுவதும் உள்ள புத்த துறவிகளின் புனித தலமாகும். எனவே ஆண்டுதோறும் கணிசமான அளவில் வெளிநாட்டு பயணிகள் இக்கோயிலுக்கு வருகை தருவார்கள். அந்த வகையில் நேற்று ரஷ்ய நாட்டை சேர்ந்த பௌத்த துறவி ஒருவர் கோயிலுக்குள் நுழைந்துள்ளார்.

English summary

In the alcohol-free state of Bihar, an incident where a Russian-born Buddhist monk tried to enter the famous Mahabodhi Temple (Buddha Gaya) with whiskey has caused a stir. After this, the monk was arrested.