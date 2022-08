பீகாரில் நிதிஷ் குமாருடனான கூட்டணி இயற்கையானது.. ஒப்பந்தம் கிடையாது.. தேஜஸ்வி யாதவ் விளக்கம்!

Patna

oi-Mani Singh S

பாட்னா: பீகாரில் பாஜனதாவுடனான கூட்டணியை உதறிவிட்டு, புதிய கூட்டணியுடன் மீண்டும் நிதிஷ் குமார் முதல்வரான நிலையில், ''தற்போதுள்ள இந்த கூட்டணி இயற்கையானது என்றும், ஒப்பந்தம் கிடையாது" என்றும் தேஜஸ்வ யாதவ் கூறியுள்ளார்.

பீகாரில் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜனதாவுடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற நிதிஷ் குமார் அம்மாநில முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

எனினும் ஆட்சி அமைத்ததில் இருந்தே, பாஜகவுடன் நிதிஷ் குமாருக்கு ஏற்பட்ட மனகசப்பு காரணமாக பாஜனதாவுடனான கூட்டணியில் இருந்து விலகி ஆட்சியை கவிழ்த்தார். மேலும் ஆளுநர் மாளிகைக்கு சென்று பாகு சவுகானிடம் ராஜினாமா கடிதத்தையும் அவர் அளித்தார்.

English summary

Tejaswa Yadav said, "The present alliance is natural and there is no agreement" after Nitish Kumar became the Chief Minister after breaking the alliance with Bhajanadha in Bihar and with a new alliance.