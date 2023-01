இவர்தான் புதிய தேச தந்தையா? இந்தியாவுக்கு என்ன செய்துவிட்டார்? மோடியை கடுமையாக தாக்கிய நிதிஷ் குமார்

Patna

oi-Jackson Singh

பாட்னா: "புதிய இந்தியாவுக்கு புதிய தேசத் தந்தை நரேந்திர மோடி என்ன செய்துவிட்டார்?" என்று பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமார் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

மகாராஷ்ட்ரா துணை முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸின் மனைவி அம்ருதா பட்னாவிஸ், பிரதமர் மோடியை இந்தியாவின் தேசத் தந்தை எனக் கூறியதை விமர்சிக்கும் வகையில் நிதிஷ் குமார் இவ்வாறு கூறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

10 முதல் 15 செல்வந்தர்களின் நலனுக்காக அவர் உழைத்ததை விட, வேறு ஒன்றும் செய்ததாக எனது நினைவில் இல்லை எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

English summary

"What has Narendra Modi, the new father of the nation, done for the new India?" Bihar Chief Minister Nitish Kumar has questioned.