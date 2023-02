பீகாரில் பாஜகவை கழற்றிவிட்ட நிதிஷ் குமார்.. காரணமே இதுதான்.. பற்ற வைத்த பிரசாந்த் கிஷோர்..பரபர தகவல்

Patna

oi-Nantha Kumar R

பாட்னா: பீகாரில் பாஜக, ஐக்கிய ஜனதாதளம் கட்சியின் கூட்டணி ஆட்சி நடந்தது. முதல்வராக இருந்த நிதிஷ் குமார் கடந்த ஆண்டு பாஜக கூட்டணியில் இருந்து விலகி வேறு கூட்டணி அமைத்து மீண்டும் முதல்வரானார். இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் பாஜக கூட்டணியில் இருந்து நிதிஷ் குமார் வெளியேறியதன் பின்னணியில் உள்ள காரணத்தை பிரபல தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோர் பரபரப்பாக வெளியிட்டுள்ளார்.

பீகாரில் கடந்த 2020ல் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற்றது. மொத்தம் 243 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் ஆட்சியைமக்க 122 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை. இருப்பினும் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை.

78 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற பாஜக, 45 இடங்களில் ஜெயித்த ஐக்கிய ஜனதாதளம் கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்தன. ஐக்கிய ஜனதாதளம் கட்சியின் நிதிஷ் குமார் முதல்வரானார். இந்த கூட்டணி ஆட்சி இரண்டரை ஆண்டுகளாக நடந்தது.

பாஜக ஒரு மிஸ்டு கால் கட்சி.. கொங்கு மண்டலம் முதல்வரின் கோட்டை.. ஈரோட்டில் களமிறங்கிய செந்தில் பாலாஜி

English summary

Bihar was ruled by a coalition government of the BJP and the United Janata Dal. Nitish Kumar, who was the Chief Minister, left the BJP alliance last year and formed a different alliance and became the Chief Minister again. Popular election strategist Prashant Kishore has revealed the reason behind Nitish Kumar's exit from the BJP alliance while this has created a lot of excitement.